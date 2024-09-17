Женщина избила сына и обвинила в этом коллег

В Малайзии женщина избила сына и объяснила это токсичной атмосферой на работе

Жительница Малайзии призналась, что избила сына из-за насмешек и оскорблений коллег. Об этом пишет South China Morning Post.

Малазийка по имени Айла объяснила побои попыткой справиться с эмоциональными проблемами и обвинила в происходящем коллег и токсичную атмосферу на работе. Женщина рассказала об этом на своей странице в социальных сетях. По ее словам, травля длится уже почти год.

«Надо мной жестоко издеваются как морально, так и физически. Если я получаю похвалу или премию от начальника, кто-то из моих коллег начинает ревновать, хотя мои достижения — результат моего упорного труда. Я бью восьмилетнего ребенка, как будто я мщу коллеге, который издевался надо мной. Я была жестока со своим ребенком, потому что из-за травли потеряла рассудок», — написала она в посте.

Она отметила, что оскорбления коллег привели к социальной изоляции, ввергли ее в депрессию и привели к умственному и физическому истощению. Айла выразила глубокое сожаление по поводу своих действий дома, признав, что, несмотря на раскаяние, ей трудно контролировать свои импульсы. Она также подчеркнула важность борьбы с травлей на рабочем месте.

Ранее сообщалось, что в Индии сотрудница финансового учреждения, которую начальник уволил после скандала, похитила его при помощи родственников. Она потребовала у него выкуп и пытала.