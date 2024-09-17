Звезда «Джентльменов» сыграет известного маньяка

Актер Чарли Ханнэм сыграет маньяка Эда Гейна в третьем сезоне сериала «Монстр»

Актер Чарли Ханнэм исполнит роль известного маньяка Эда Гейна в третьем сезоне сериала «Монстр». Об этом сообщает издание Variety.

Серийный убийца Эд Гейн, получивший прозвище «плейнфилдский вампир», стал прообразом сразу нескольких персонажей поп-культуры, включая Нормана Бейтса из «Психо», Буффало Билла из «Молчания ягнят», а также Кожаного Лица из «Резни бензопилой по-техасски».

Сериал «Монстр» вышел на Netflix в 2022 году. Первый сезон был посвящен маньяку Джеффри Дамеру, которого сыграл Эван Питерс, получивший за свою игру несколько престижных наград. Второй сезон, посвященный братьям Менендес, выйдет 19 сентября.

Ранее стало известно, что новый сезон «Эмили в Париже» будет сниматься в другой стране.