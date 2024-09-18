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20:40, 18 сентября 2024Ценности

50-летняя Ева Мендес снялась в откровенном платье

50-летняя Ева Мендес снялась в откровенном платье для бренда Stella McCartney

Фото: Stella McCartney

Американская актриса Ева Мендес снялась в откровенном наряде для новой экологичной коллекции бренда Stella McCartney. Кадры она опубликовала в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

50-летняя звезда фильма «Двойной форсаж» позировала на размещенных фото в черном мини-платье. Предмет гардероба отличался пышным шлейфом, отсутствием бретелей и приподнимающим грудь корсетом с глубоким вырезом.

Также знаменитость надела прозрачные колготки, распустила волосы и нанесла макияж в коричневой гамме.

Ранее бразильская актриса, модель и телеведущая Джованна Антонелли снялась в купальнике на отдыхе.

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      Карина Черных
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