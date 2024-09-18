Еще в одной стране запустят аэротакси

РИА Новости: к началу 2026 года воздушные такси запустят в Дубае

Вскоре в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) появится воздушное такси. О сроках запуска в стране транспорта будущего агентству РИА Новости рассказали в Управлении транспорта и дорог Дубая (RTA).

Службу аэротакси введут в Дубае. По словам директора департамента по транспортным технологиям Халеда Аль Авади, услуга станет доступна к началу 2026 года. Дубай ведет проект совместно с калифорнийской транспортной компанией Joby Aviation. В данный момент власти занимаются тестированием и сертификацией парка.

Помимо этого, при участии британской фирмы Skyports в городе проектируются станции для вертодромов. Всего в планах правительства возвести четыре вертикальных аэропорта для такси, два из которых будут запущены к 2026 году. В комплексах будет работать служба мониторинга и безопасности.

«Мы работаем с нашими партнерами над тем, чтобы сделать эту услугу как можно более доступной. Мы верим, что это будет намного дешевле, чем использование обычных вертолетов», — заявил Аль Авади в беседе с журналистами. Предполагается, что летающее такси будет обходиться не дороже аренды лимузина. Новый вид транспорта, как уточнил чиновник, будет гораздо тише обычных вертолетов.

Беспилотные наземные такси, разработка которых ведется вместе с General Motors, запустят в Дубае уже в 2025 году. В данный момент проект находится на этапе тестирования.

В марте сообщалось о планах по запуску аэротакси в Индии. Дебютный полет намечен на сентябрь-октябрь 2024 года, его стоимость будет вдвое выше поездки на обычном такси.