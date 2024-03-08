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14:50, 8 марта 2024Экономика

В Индии запустят воздушное такси

Основатель ePlane Чакраварти: через 7-8 месяцев в Индии запустят летающее такси

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Через 7-8 месяцев в Индии появится первое воздушное такси. Дебютный полет совершит летающее транспортное средство e200, заявил основатель компании ePlane Сатья Чакраварти. Его слова приводит News18.

Этот вид аэротакси способен преодолевать сложности городских ландшафтов Индии в том числе за счет своих компактных размеров, уточнил Чакраварти. Заряда аккумулятора летающего такси должно будет хватить на несколько коротких расстояний.

В свою очередь, габариты воздушного транспортного средства позволят ему приземляться в ограниченном пространстве. Первый полет может состояться уже в сентябре-октябре 2024 года, пояснил он.

При этом стоимость полетов на подобном транспортном средстве, уточнил Чакраварти, будет в два раза выше цен на поездки наземных служб такси, таких как Uber. Однако пользователи смогут значительно сэкономить время в пути.

Ранее ТАСС сообщал о запуске в Японии производства летающих автомобилей. Разработкой и выпуском будут заниматься сотрудники компаний Suzuki и Skydrive. Эти транспортные средства будут оснащены 12 электрическими двигателями, а их салон предназначен для перевозки трех человек.

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      Анатолий Акулов
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