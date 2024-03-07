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14:42, 7 марта 2024Экономика

В Японии запустили производство летающих электромобилей

Suzuki и Skydrive запустили в Японии производство летающих машин

Изображение: SkyDrive

Японские Suzuki и Skydrive запустили производство летающих автомобилей, оснащенных 12 электрическими двигателями и рассчитанных на перевозку трех человек, следует из совместного заявления компаний, на которое ссылается ТАСС.

Модель SKYDRIVE (SD-05), способную осуществлять вертикальный взлет и посадку, а также перемещаться на расстояния до 15 километров с максимальной скоростью 100 километров в час собираются использовать как такси, для быстрой перевозки медицинского персонала и на выставке Expo-2025, которая пройдет в следующем году в городе Осака. Производить пока планируется около 100 машин в год.

Ранее планами запустить массовое производство электрических летающих такси поделились в американском штате Огайо. Модель от авиакомпании Joby Aviation будет вмещать пилота и четырех пассажиров. Разгоняться она сможет до 322 километров в час, покрывая расстояние в 161 километр.

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      Дмитрий Воронин
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