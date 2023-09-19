В США начнут производить летающие такси

Губернатор штата Огайо: в США начнут массово производить летающие такси

В американском штате Огайо начнется массовое производство электрических летающих такси. Об этом рассказал в своем аккаунте в Х (бывший Twitter) губернатор региона Майк Девайн.

Изготавливать аэротакси будет авиакомпания Joby Aviation. Глава штата с гордостью отметил, что новый завод создаст две тысячи рабочих мест.

Представители компании в разговоре с ABC News добавили, что такси будущего будут взлетать и садиться вертикально. Транспорт будет вмещать одного пилота и четырех пассажиров, а разгоняться такой автомобиль сможет до 322 километров в час на расстояние примерно 161 километр.

Joby Aviation планирует вложить в проект 477,5 миллиона долларов. В год на заводе будет производиться до 500 электрических летающих автомобилей. Строительство предприятия начнется в следующем году, а старт выпуска намечен на 2025 год.

Вскоре в мире может также появиться летающий автомобиль от компании HT Aero, которая является дочерним предприятием Xpeng (китайского конкурента Tesla). Он оснащен восемью роторами, которые расположены на нескладываемых балках, установленных на крыше. Автомобиль имеет классический кузов универсала и вес 1936 килограммов. Стоимость летающей машины может составить 140 тысяч долларов, или около 9,5 миллиона рублей.