Раскрыта стоимость летающего автомобиля Xpeng

Bloomberg: летающий автомобиль Xpeng оценили в 140 тысяч долларов

Раскрыты сроки выхода и стоимость первого летающего автомобиля Xpeng. Об этом сообщает Bloomberg.

Журналисты издания сослались на основателя стартапа AeroHT Чжао Дели — его фирму, занимающуюся летающими автомобилями с 2013 года, поддерживает Xpeng. По словам специалиста, будущий электрический автомобиль Xpeng может оказаться в серийном производстве и появиться в продаже к 2025 году. Стоимость летающей машины может составить 140 тысяч долларов или около 9,5 миллиона рублей.

Чжао Дели подчеркнул, что доступную цену можно будет установить в том случае, если AeroHT будет полагаться на обширную сеть поставщиков Xpeng по всему Китаю.

Основатель стартапа подчеркнул, что будущий автомобиль будет 90 процентов времени передвигаться по дорогам общего пользования — машину можно будет поднять в воздух в случае появления пробок. Автомобиль получит четыре электрических двигателя и восемь пропеллеров.

«Инвестиции в индустрию летающих автомобилей — это трудный марафон», — заявил агентству партнер консалтинговой компании Oliver Wyman Чжан Цзюньи. Специалист рассказал, что для расцвета рынка потребуется 10-15 лет. По оценке аналитиков Morgan Stanley, рынок городской воздушной мобильности к 2040 году может составить около одного триллиона долларов.

В начале ноября китайская компания XPeng показала испытания летающего автомобиля. Концептуальный автомобиль X3 с восьмироторной силовой установкой подняли в воздух и продемонстрировали его полет.