В Китае показали на видео летающий автомобиль

NewAtlas: летающий автомобиль XPeng показали в реальных испытаниях

Китайская компания XPeng продемонстрировала испытания летающего автомобиля. Об этом сообщает издание NewAtlas.

Концептуальный автомобиль X3 с восьмироторной силовой установкой подняли в воздух и продемонстрировали его полет. В ходе реальных испытаний инженеры компании, которую журналисты называют «китайской Tesla», показали, что машина может взлетать и мягко приземляться. Также специалисты протестировали поведение автомобиля в случае отказа одного из двигателей.

Показанный на видео летающий автомобиль имеет восемь роторов, расположенных на нескладываемых балках, установленных на крыше. Автомобиль имеет классический кузов универсала и вес 1936 килограммов. XPeng не стала раскрывать информацию о дальности полета и прочие характеристики.

«Неудивительно, что X3 летает — это авиационная истина, что при достаточной тяге можно заставить летать кирпич. Удивительное в X3 то, что он существует — это не рендер, у проекта есть команда, прототип и вполне приличный бюджет», — отметили журналисты.

Китайский автопроизводитель XPeng показал прототип летающего автомобиля в октябре 2021 года. Машина получила три двери и два посадочных места, электрический двигатель и винты для взлета.