В Китае представили летающий автомобиль

Китайский автопроизводитель XPeng показал прототип автомобиля, который способен не только ездить, но и летать. Об этом сообщает издание TechCrunch.

Устройство получило название HT Aero, его разрабатывает дочерняя компания XPeng. Визуально автомобиль напоминает Xpeng P7: машина в форм-факторе седана имеет три двери и два посадочных места, электрический двигатель и винты для взлета. Авто оснащено системой автопилота, которая может оценивать окружающую обстановку на дорогах и в воздухе.

По словам представителей корпорации, HT Aero рассчитан на полеты на небольшой высоте. Кроме руля в салоне присутствует похожая на джойстик ручка управления для перемещения в воздухе. Представленный автомобиль имеет длину 5,5 метра и облегченный на 50 процентов кузов — по сравнению с моделью Xpeng P7. Машина в воздухе может разгоняться до 130 километров в час, время полета ограничено 30 минутами.

Xpeng планирует начать массовое производство гибридного устройства к 2024 году. Новый автомобиль оценивается примерно в один миллион юаней или около 11 миллионов рублей. По словам представителей корпорации, в будущем им предстоит изучить возможность поднятия на небольшую высоту потребительского автомобиля с юридической точки зрения.

В сентябре представители XPeng заявили о создании специальной группы для исследований и разработки летающих автомобилей и роботов. «Мы хотим представить автомобиль, который может взлетать или приземляться вертикально, летающий автомобиль малой или средней высоты», — рассказал глава Хэ Сяопэн.