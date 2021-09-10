Глава «китайской Tesla» предсказал массовое производство роботов

Руководитель китайской автокомпании Xpeng рассказал о планах по производству роботов. Об этом стало известно из интервью топ-менеджера телеканалу CNBC.

Отвечая на вопрос о перспективах сегмента потребительских роботов, Хэ Сяопэн (He Xiaopeng) заметил, что может предсказать массовый интерес к данному рынку. По его мнению, в обозримом будущем с горизонтом планирования 10-30 лет все крупные автопроизводители займутся выпуском роботов. Корпорация Xpeng рассматривает роботов, в том числе в качестве транспорта в «низкоскоростной среде».

«По мере того как в долгосрочной перспективе роботы становятся лучше и умнее, они могут помочь нам с некоторыми простыми рутинными задачами», — заявил руководитель Xpeng. Уточняется, что компанию в прессе часто называют «китайской Tesla».

Хэ Сяопэн сравнил роботов с автономными машинами, которые постепенно становятся все сложнее и полезнее.

Также глава корпорации рассказал, что его компания планирует создать отдел, в котором будет несколько сотен сотрудников, для разработки летающего автомобиля. «Мы хотим представить летающее транспортное средство, которое сможет взлетать и приземляться вертикально. Это летающий автомобиль для малой и средней высоты», — подытожил предприниматель.

В начале осени Xpeng анонсировала выпуск робота-лошади. Устройство имеет камеры, лидары и процессор для автономного передвижения и может перевозить людей.