Xiaomi решила потеснить Tesla

Китайский производитель электроники Xiaomi приобрел стартап в области автономного вождения Deepmotion. Компания стремится выйти за рамки производства смартфонов, где является одним из лидеров. О решении потеснить Tesla сообщает CNBC.

В марте компания объявила о планах начать производить автомобили. Она приобрела Deepmotion примерно за 77,4 миллиона долларов. Покупка призвана повысить технологическую конкурентоспособность Xiaomi на рынке электромобилей. В течение ближайших 10 лет компания инвестирует в эту область 10 миллиардов долларов.

Deepmotion поможет разработать программу автономного вождения для будущих электромобилей Xiaomi. Функцию автопилота встраивают многие производители электрокаров нового поколения. Таком образом, зайдя на рынок, Xiaomi вступит в конкуренцию с автопромышленниками с мировым именем, а именно Tesla, китайскими Xpeng и Nio. Соперниками компании также станут технологические компании Baidu и Huawei, которые, как и Xiaomi, являются новичками в изготовлении электрокаров.

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Решение о покупке Deepmotion было принято компанией после финансового отчета за второй квартал 2021 года. Прибыль рекордно выросла на 64 процента по сравнению с прошлым годом, составив 87,3 миллиарда юаней (более 996 миллиардов рублей).

Производитель смартфонов отказался от одного из своих главных и старейших брендов — Mi. В компании рассчитывают таким образом сократить разрыв в восприятии бренда и его продуктов.

Xiaomi захватила лидерство на российском рынке телефонов, на котором почти треть продукции — это смартфоны данного бренда. Производитель объявил о начале прямых поставок в Россию через свою дочернюю компанию «Сяоми». Ожидается, что благодаря этому смартфоны станут дешевле, а значит, компания еще больше увеличит свое присутствие на рынке.

Компания также является лидером на рынке смартфонов на Android с поддержкой 5G. Доля фирмы, которая за второй квартал выпустила чуть больше 24 миллионов таких устройств, составила 25,7 процента.