В России подешевеют смартфоны Xiaomi

Смартфоны Xiaomi могут подешеветь на 10-15 процентов из-за новой схемы импорта в Россию

Компания Xiaomi начала поставлять смартфоны в Россию напрямую. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Китайская корпорация начала осуществлять прямые поставки смартфонов на российский рынок через дочернюю компанию ООО «Сяоми». Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Xiaomi и представители ретейлеров. «Мы приложим все усилия, чтобы поставить в Россию еще больше устройств в течение года», — пообещали в компании. По оценке экспертов, на данный момент объем прямых поставок небольшой — в первом полугодии было ввезено всего 2,4 тысячи девайсов.

Согласно отчету аналитического центра GS Group, 90 процентов поставок смартфонов Xiaomi в России приходятся на три основных дистрибьютора — diHouse, «Марвел-Дистрибуция» и DNS. Сейчас компания намерена жестко контролировать экспорт. В результате осуществления прямых поставок телефоны бренда на российском рынке могут заметно подешеветь.

По словам независимого эксперта в сфере электроники Аркадия Маркарьяна, крупные компании часто переходят на прямые поставки. Например, в России по этой схеме работают Samsung, Huawei, Honor. Маркарьян полагает, что подобное решение более предпочтительно для дистрибьюторов: «Закупки товара в рублях убирают курсовые риски, ведь партнеры будут закупать уже ввезенный и растаможенный товар, другого официального пути не будет».

По словам специалиста, серая продажа смартфонов Xiaomi составляет значимую долю реализации. При этом прямые контракты с ретейлерами позволят снизить розничную цену на смартфоны на 10–15 процентов — тем самым она приблизится к стоимости устройств на сером рынке.

Как рассказал «Ленте.ру» представитель Xiaomi, компания занимает в России треть рынка смартфонов. «Локализация поставок — закономерный шаг на данном этапе. Начиная собственные поставки, мы делаем бизнес удобнее для наших партнеров, улучшая процедуру взаимодействия с ними», — говорится в сообщении.

По итогам второго квартала Xiaomi возглавила рынок производителей Android-смартфонов с поддержкой 5G — об этом рассказали в агентстве Strategy Analytics. За указанный период времени компания отгрузила на рынок 24,3 миллиона телефонов с поддержкой связи пятого поколения, получив долю 25,7 процента.