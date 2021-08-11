Xiaomi выпустила первый смартфон с камерой под экраном

Компания Xiaomi представила флагманский смартфон Mi Mix 4. Об этом сообщает издание Android Authority.

Отличительной особенностью устройства является фронтальная камера, расположенная под экраном. Она имеет разрешение 20 мегапикселей и незаметна при эксплуатации гаджета. Mi Mix 4 оказался первым смартфоном Xiaomi с поддержкой этой функции, хотя представители китайской компании заявили, что в смартфоне были использованы технологии третьего поколения данной опции.

Смартфон вышел с 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 2400х1080 пикселей, поддержкой частоты до 120 герц и технологии HDR10+. Аппарат базируется на флагманском процессоре Snapdragon 888+ и работает на ОС Android 11 с оболочкой MIUI 12.5. Телефон имеет минимум 8 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти.

На задней панели гаджета располагается тройная камера с объективами разрешением 108, 8 и 13 мегапикселей. Mi Mix 4 комплектуется батареей емкостью 4500 миллиампер-часов с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 120 ватт. Устройство получило встроенный в экран дактилоскопический сенсор, NFC, два слота под сим-карты, защиту от влаги по стандарту IP53.

Xiaomi Mi Mix 4 оценили минимум в 4999 юаней, или около 57 тысяч рублей. Топовая версия смартфона, который собираются продавать только в Китае, будет доступна за 6299 юаней, или около 72 тысяч рублей.

Mi Mix является экспериментальной линейкой смартфонов Xiaomi. Последний аппарат серии — Mi Mix 3 — вышел в 2018 году. Устройство получило форм-фактор слайдера: таким образом, фронтальная камера оказалась спрятана внутри девайса.