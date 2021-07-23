Xiaomi выпустит очередного «убийцу флагманов»

Xiaomi представит новую версию производительного смартфона Redmi K40. Об этом сообщает блог Xiaomiui.

Компания не раскрывала информации о новом девайсе, однако название будущего аппарата обнаружили на одном из связанных с Xiaomi сайтов. Судя по слитым данным, телефон Redmi K40 Ultra окажется улучшенной версией K40, который в сети называют «убийцей флагманов». Авторы считают, что китайская корпорация наладила выпуск премиальных версий своих устройств. Например, в конце декабря был представлен Xiaomi Mi 11, а спустя несколько месяцев компания анонсировала телефон Mi 11 Ultra.

Материалы по теме Нам бы их проблемы Смартфон-рулон, умный унитаз и датчик мочевого пузыря: самые странные изобретения 2021 года Фантомные боли Раскладушка Samsung, мощнейший Xiaomi и очередной убийца iPhone — главные смартфоны начала 2020 года

Инсайдеры выяснили, что очередная Ultra-модель получит AMOLED-дисплей с максимальной частотой 120 герц. Также устройство будет иметь процессор MediaTek и продвинутую камеру с тремя или четырьмя объективами. Китайская версия гаджета будет оснащена камерой с основным сенсором на 108 мегапикселей, глобальная — на 64 мегапикселя.

Также журналисты предполагают, что новинка получит 12 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти, аккумулятор емкостью не менее 4000 миллиампер-часов с мощностью 67 ватт. Сроки выхода Redmi K40 Ultra не раскрываются.

Оригинальный Redmi K40 был представлен в феврале. Телефон вышел с 6,67-дюймовым экраном Super AMOLED, чипом Snapdragon 870 с поддержкой 5G, тройной камерой разрешением 48, 8 и 5 мегапикселей. Также Xiaomi показала расширенную версию смартфона Redmi K40 Pro+.