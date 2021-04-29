Xiaomi посвятила новый смартфон Брюсу Ли

Xiaomi выпустила специальную версию смартфона Redmi K40, посвященную Брюсу Ли. Об этом сообщает китайское издание MyDrivers.

По характеристикам новый телефон не отличается от оригинального устройства. Однако девайс имеет черно-желтый корпус и гравировку «Брюс Ли — король кунг-фу» (Bruce Lee — king of kung fu) на задней панели. В комплекте с Redmi K40 Bruce Lee Special Edition есть защитная рамка, зарядный адаптер и кабель — все аксессуары окрашены в желтый.

Также в коробке со смартфоном находится проспект, посвященный легендарному мастеру боевых искусств. Специальная версия Redmi K40 доступна лишь в одной версии — с 12 гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами встроенной памяти. Аппарат доступен на китайском рынке. Его стоимость составляет 2799 юаней (около 32 тысяч рублей).

Брюс Ли — гонконгский мастер боевых искусств и киноактер. Он известен по фильмам «Большой босс», «Кулак ярости», «Башня смерти». Брюс Ли скончался 20 июля 1973 года в результате несчастного случая в возрасте 32 лет.

Оригинальный Redmi K40 был представлен в феврале. Топовая версия аппарата, который называют «убийцей флагманов», получила 6,67-дюймовый экран Super AMOLED с частотой 120 герц, процессор Snapdragon 888, камеру с объективами разрешением 64, 8 и 5 мегапикселей с поддержкой записи 4K-видео. Стоимость устройства начинается от 310 долларов.