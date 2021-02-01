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Рассекречена стоимость убийцы флагманов от Xiaomi

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Фото: @guidingdroid

Новый смартфон Redmi появится в продаже в конце февраля. Об этом сообщает издание GizChina.

Модель Redmi K40, которую называют «убийцей флагманов», появится в продаже 25 февраля. Также источники издания рассекретили стоимость устройства — она составит 2999 юаней или около 35 тысяч рублей. Точные даты анонса и появления девайса на глобальном рынке не раскрываются.

Согласно опубликованным рендерам гаджета, Redmi K40 будет иметь экран с отверстием под фронтальную камеру. На задней панели смартфона расположится основная камера с четырьмя объективами. Модель выйдет как минимум в двух модификациях — с чипом Snapdragon 888 и Snapdragon 870.

В сообщении говорится, что новинка выйдет с аккумулятором емкостью 4000 миллиампер-часов с поддержкой быстрой зарядки. Устройство появится в продаже в двух версиях — с комплектным зарядным устройством и без аксессуаров. Таким образом, Redmi позволит покупателям выбрать, нужен ли им адаптер питания или нет. Ранее от зарядного аксессуара в базовом комплекте своих смартфонов отказалась материнская компания Redmi Xiaomi.

В конце января сообщалось, что Redmi K40 будет иметь дисплей Samsung AMOLED. Экран устройства изготовлен по той же технологии, что и дисплей флагмана Xiaomi Mi 11, то есть будет поддерживать частоту отображения картинки 120 герц.

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