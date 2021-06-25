Раскрыт новый «убийца флагманов» от Xiaomi

Xiaomi раскрыла новый доступный флагман. Об этом сообщает издание GizmoChina.

О работе над очередным производительным и недорогим устройством в своих соцсетях рассказал руководитель Xiaomi Лу Вейбин (Lu Weibing). «В будущей серии Redmi K50 какие функции, характеристики, пользовательский опыт вам хотелось бы получить?» — спросил Вейбин своих подписчиков в блоге на Weibo. Топ-менеджер компании не стал раскрывать сроки выпуска смартфона, однако журналисты полагают, что девайс выйдет до конца года.

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По информации авторитетного инсайдера Digital Chat Station, смартфоны серии K50 будут отличаться от предшественников улучшенными характеристиками, обновленным экраном и поддержкой быстрой зарядки нового поколения. Авторы обратили внимание, что аппараты серии Redmi K40, которых за высокую производительность и доступную цену называют «убийцами флагманов», были представлены в феврале 2021 года. В этой связи ранний анонс линейки K50 выглядит неожиданным.

Вышедший в феврале Redmi K40 получил 6,67-дюймовый дисплей Super AMOLED с поддержкой HDR10+ и частотой до 120 герц. Аппарат имеет процессор Snapdragon 870, поддержку 5G, от шести гигабайт оперативной и от 128 гигабайт встроенной памяти, тройную камеру с объективами разрешением 48, 8 и 5 мегапикселей. Телефон вышел с аккумулятором емкостью 4520 миллиампер-часов.

В апреле Xiaomi выпустила специальную версию смартфона Redmi K40, посвященную Брюсу Ли. Девайс имеет черно-желтый корпус и гравировку «Брюс Ли — король кунг-фу» (Bruce Lee — king of kung fu) на задней панели.