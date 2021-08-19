Назван самый популярный производитель смартфонов в России

Компания Xiaomi заняла лидирующие позиции на рынке смартфонов в России. Об этом говорится в отчете агентства International Data Corporation (IDC).

«Xiaomi одержала явную победу в России», — заявил директор программы IDC в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Саймон Бейкер. Доля одной из самых известных китайских корпораций на отечественном рынке по итогам второго квартала составила 32,8 процента, также ее дочерний бренд Pocophone получил долю в 4,9 процента. На втором месте расположилась компания Samsung, которой принадлежат 28,3 процента российского рынка. Замыкает топ-3 Apple, доля которой составила 13,8 процента.

Секретом популярности Xiaomi называют расторопность на рынке и ослабление позиций сильного конкурента: «Компания воспользовалась возможностью и отвоевала долю, ранее принадлежавшую устройствам Huawei».

По оценке IDC, рост рынка смартфонов в России во втором квартале замедлился по сравнению с первым кварталом. Поставки девайсов за указанный период превысили 6,7 миллиона штук. Объем поставок в денежном выражении достиг 2,1 миллиарда долларов, что на две трети больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Средняя стоимость проданного во втором квартале смартфона в России составила 322 доллара до налога. В первом квартале 2021 года этот показатель равнялся 306 долларам, во втором квартале 2020 года он составил 196 долларов. «Потребители демонстрируют, что готовы платить за более производительные смартфоны», — заметил Саймон Бейкер.

Потребители до сих пор приобретают преимущественно устройства среднего класса. «Тем не менее Apple iPhone 11, розничная цена которого в России составляет около 650 долларов, и iPhone 12 Pro и Pro Max, розничная цена которых превышает 1000 долларов, также хорошо продаются», — добавил аналитик.

Ранее специалисты агентства Strategy Analytics назвали Xiaomi главным производителем 5G-смартфонов на рынке. По данным за второй квартал 2021 года, Xiaomi отгрузила на рынок 24,3 миллиона телефонов с поддержкой связи пятого поколения, получив долю 25,7 процента.