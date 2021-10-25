Названа дата выпуска летающего автомобиля

Дочернее предприятие Xpeng (китайского конкурента Tesla), компания HT Aero, показало модель летающего электромобиля. Транспорт сможет передвигаться и по воздуху, и по дороге, пишет CNBC.

Автомобиль еще не поступил в продажу — массовый выпуск запланирован на 2024 год. В компании отметили, что к названной дате окончательный дизайн транспорта может измениться. Корпус нового электрокара произведут из облегченных материалов и оснастят складными лопастями для полетов. По словам представителей HT Aero, машину оборудуют соответствующими средствами безопасности — в том числе парашютами. HT Aero cуществует на деньги Xpeng и ее главы Хэ Сяопэна. В октябре компания привлекла 500 миллионов долларов от внешних инвесторов, среди которых крупные венчурные фонды.

В июне гибридный летающий автомобиль AirCar впервые протестировала словацкая компания Klein Vision. Транспорт совершил первый междугородний полет от Нитры до Братиславы. Машина пролетела по воздуху 35 минут.

Гендиректор Tesla Илон Маск задумал сделать летающим спортивный электрокар Roadster 2. Миллиардер планирует сделать так, чтобы новая модификация могла преодолевать небольшие расстояния по воздуху. Автомобиль будет разгоняться до 100 километров в час менее чем за две секунды, а от одного заряда сможет преодолеть 965 километров. Летающий Roadster должен поступить в продажу уже в 2022 году.