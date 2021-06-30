Первый междугородний полет летающего автомобиля попал на видео

Летающий автомобиль AirCar совершил свой первый междугородний полет в Словакии. Видео полета публикует YouTube-канал Business Standard.

На попавшем в сеть видео запечатлели момент взлета, полета и посадки. Машина перемещалась в воздухе между Нитрой и Братиславой, полет продлился в общей сложности 35 минут.

Как сообщили в компании Klein Vision, разработавшей летающий автомобиль, машина трансформируется из дорожного транспортного средства в летательный аппарат менее чем за три минуты. Автомобиль оснащен двигателем от BMW. После нажатия водителем специальной клавиши крылья разворачиваются за 135 секунд. Обычно такое судно может подниматься на высоту до 2500 метров и разгоняться до 190 километров в час, однако сейчас разрабатывается новая версия машины, которая будет обладать скоростью 300 километров в час.

Ранее сообщалось, что компания Илона Маска Tesla работает над тем, чтобы ее спортивный электромобиль Roadster 2 мог летать. Маск планирует сделать так, чтобы новый Roadster мог преодолеть небольшое расстояние в полете. Автомобиль будет разгоняться до 100 километров в час менее чем за две секунды, а запас его хода составит 965 километров. Roadster должен поступить в продажу уже в 2022 году.