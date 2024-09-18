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14:36, 18 сентября 2024Экономика

Алсу собралась заполучить многомиллиардное имущество при помощи второго гражданства

Shot: Алсу планирует воспользоваться британским гражданством в разделе имущества

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Певица Алсу планирует заполучить многомиллиардное совместно нажитое с бывшим мужем Яном Абрамовым имущество при помощи второго гражданства. Артистка собирается провести раздел недвижимости и другого богатства в Лондоне, сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на адвоката.

У Алсу есть два гражданства — российское и британское. По словам адвоката экс-супруга певицы Александра Добровинского, это не помешало артистке развестись по российскому паспорту. При этом делить совместно нажитое имущество стоимостью около 10 миллиардов рублей, скорее всего, придется в Великобритании — соответствующий иск Алсу уже подала в суд Лондона.

«Для меня это неожиданный ход, поскольку все перемещается в недружественную страну. Видимо, Алсу поняла, что здесь у нее шансов мало на раздел имущества, и она планирует подавать на раздел там. Конечно, британский суд встанет на сторону своей подданной», — рассказал юрист. Известно, что в Лондоне пара владела квартирой недалеко от стадиона для крикета «Лордс крикет граунд». Разделу после развода также подлежит недвижимость бывших супругов на Кипре, в США, Франции и Монако.

Ранее стало известно, что Алсу уехала в США после тяжелого развода. Певица показала фото, как она проводит отпуск в Нью-Йорке. В США певица находится со своей подругой и коллегой Арианой.

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      Нина Ташевская
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