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10:31, 18 сентября 2024Ценности

Анна Семенович показала видео в свадебном платье с глубоким декольте

Певица Анна Семенович показала видео в свадебном платье с глубоким декольте
Анна Семенович

Анна Семенович. Кадр: @Ann_semenovich

Экс-фигуристка и бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович показала видео в свадебном образе. Соответствующие публикации появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя певица предстала на размещенных кадрах в белом корсетном макси-платье с пышной юбкой и укороченном жакете с рукавами до локтя. При этом наряд также был оформлен глубоким декольте, которое подчеркивало грудь знаменитости. Кроме того, артистка надела фату и сделала макияж с акцентом на глазах.

При этом звезда отметила, что съемки в данной одежде заняли целый день, однако не стала раскрывать новых подробностей.

Ранее в сентябре Анна Семенович назвала главную проблему при похудении.

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      Карина Черных
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