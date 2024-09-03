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15:20, 3 сентября 2024Ценности

Анна Семенович назвала главную проблему при похудении

Анна Семенович назвала остановку снижения веса главной проблемой при похудении

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович назвала главную проблему при похудении. Интервью с ней публикует портал stroynee.pro.

44-летняя звезда рассказала, что пышные формы передались ей по наследству. Так, на протяжении многих лет артистке, которая в прошлом профессионально занималась фигурным катанием, приходилось тщательно следить за фигурой. Она заявила, что пробовала разнообразные диеты, посещала спортзал и детокс-клиники. Однако, по словам звезды, вес снижался лишь на время, после чего процесс похудения останавливался.

«Ты только начинаешь радоваться результатам, каждый день отмечаешь уход лишних граммов — и в какой-то момент наступает стоп. Ты понимаешь, что все, что ушло, — это вода. А вот тот самый жирок — он никуда не исчезает. А когда не понимаешь, в чем же собственно причина, хочется все бросить и пойти съесть жареной картошки. Что уж себя ограничивать, если результата все равно нет», — посетовала певица.

В дальнейшем артистка обратилась к врачу. В результате обследований у нее выявили инсулинорезистентность, после чего она начала лечение препаратом «Семавик», который является аналогом «Оземпика».

В апреле Анна Семенович также рассказала об опыте приема препарата «Оземпик». При этом она заявила, что ей сложнее худеть из-за гипотиреоза (заболевание щитовидной железы, которое в том числе сопровождается увеличением массы тела).

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      Карина Черных
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