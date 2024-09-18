В российском городе чиновники помешали расселению аварийного дома

В Уфе чиновники затягивают расселение ветхого дома, оспаривая сумму компенсаций

Расселению одного из аварийных домов в Уфе мешают чиновники. Судебные тяжбы с местной администрацией жильцы ведут не первый год, передают «Вести».

Четырехквартирный дом на улице Тендерной, по документам, признали аварийным в январе 2023 года, но, по словам собственников, это произошло еще в 2016-м. С 50-х в здании ни разу не проводили капитальный ремонт. Последние десять лет жильцы вынуждены мириться с разрушающимся фундаментом и обваливающимся потолком, который опустился до уровня человеческого роста. Из-за вечной сырости, стоящей в квартирах, вещи покрываются плесенью за пару месяцев. Вдобавок в доме нет воды — жильцам приходится набирать ее на колонке.

Теперь строение подлежит сносу. За компенсациями, которые бы позволили купить новую жилплощадь, хозяева обратились в суд. Он встал на сторону собственников, однако с суммой выплат оказались не согласны чиновники. Апелляции затягивают выдачу компенсаций, из-за чего уфимцы вынуждены съезжать из опасного дома за собственный счет. Добиться справедливости жителям помогают волонтеры «Народного фронта».

Ранее на ветхое состояние дома пожаловались жители другого российского города — Челябинска. Здание 1951 года постройки разваливается и тонет в нечистотах, пока жильцы теряются в догадках о сроках расселения.