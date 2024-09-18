The Lancet: предсказано увеличение количества жертв из-за бактерий

Исследователи из Вашингтонского университета и Института показателей здоровья и оценки (IHME) предсказали значительное увеличение количества жертв из-за бактерий, устойчивых к противомикробным препаратам (УПП), в будущие десятилетия. Исследование, проведенное в рамках проекта GRAM (Global Research on Antimicrobial Resistance), было опубликовано в журнале The Lancet.

Согласно данным исследования, количество фатальных исходов, связанных с устойчивыми инфекциями, может значительно возрасти к 2050 году. В 2021 году устойчивость к антибиотикам привела к 1,14 миллионам фатальных случаев, а к 2050 году этот показатель может увеличиться до 1,91 миллиона. Ученые также прогнозируют, что общее число плохих исходов, каким-либо образом связанных с УПП, возрастет с 4,71 миллиона в 2021 году до 8,22 миллиона к середине столетия.

Исследователи провели анализ 520 миллионов записей из различных источников, включая больничные данные, записи о медицинских исходах и использование антибиотиков. Статистическое моделирование помогло ученым оценить как прямые последствия УПП, так и связанную с этим летальность. Моделирование также позволило сделать прогнозы до 2050 года.

Данные показывают, что смертность от УПП с 1990 года среди детей в возрасте до пяти лет сократилась на 50 процентов, что связано с успехами в вакцинации и профилактике инфекций. Однако среди людей старше 70 лет этот показатель вырос более чем на 80 процентов за тот же период. Это объясняется старением населения и повышенной уязвимостью пожилых людей к инфекциям.

Прогнозы показывают, что в будущем УПП будет неравномерно воздействовать на регионы мира. Наибольший рост фатальных случаев ожидается в Южной Азии и странах Африки к югу от Сахары, тогда как страны с высоким уровнем дохода столкнутся с умеренным увеличением среди пожилых людей. Также предполагается, что усовершенствование здравоохранения и разработка новых антибиотиков могут предотвратить значительное число плохих исходов.

Исследователи подчеркивают, что необходимо срочно принимать меры, включая улучшение доступа к антибиотикам, разработку новых лекарств, особенно против грамотрицательных бактерий, а также усиление профилактики инфекций через вакцинацию.