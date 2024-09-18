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05:43, 18 сентября 2024Мир

Байден выступит на Генассамблее ООН

Белый дом: президент США Байден выступит на Генассамблее ООН 24 сентября
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден выступит на 79-й сессии Генассамблеи ООН 24 сентября, анонсировал Белый дом на своем сайте.

Американский лидер направится в Нью-Йорк, чтобы 23-25 сентября принять участие в неделе высокого уровня ГА ООН. Там он также проведет встречи с мировыми лидерами, «чтобы обсудить сотрудничество в борьбе с угрозами международному миру и безопасности, обеспечении глобального процветания и защите прав человека», говорится в заявлении.

Ранее выяснилось, что США в ближайшие недели могут изменить свою позицию по запрету ВСУ на удары вглубь территории России. Собеседники издания The Times в британском правительстве считают, что Вашингтон может разрешить Киеву бить вглубь России до встречи мировых лидеров на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, которая запланирована на 22-23 сентября.

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      Марина Совина
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