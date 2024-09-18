Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:18, 18 сентября 2024Ценности

Белла Хадид раскрыла секрет красоты

Супермодель Белла Хадид рассказала, что каждое утро пьет мятный чай ради красоты

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид раскрыла секрет красоты. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

27-летняя манекенщица поделилась видео, в котором запечатлела себя в кружевом пижамном комплекте, состоящем из топа и шорт. «Я такая домоседка, неважно, в дороге ли я или в Нью-Йорке. Иногда мне трудно поддерживать свою обычную утреннюю рутину, но я покажу вам, что я делаю обычным рабочим утром, если у меня достаточно времени», — сказала она в начале ролика.

Так, Хадид рассказала, что по утрам проводит небольшим куском льда по коже лица, затем распыляет тонизирующее средство. При этом, чтобы оставаться естественной, она наносит на губы косметическое масло бренда Clarins. Кроме того, звезда отметила, что по утрам любит пить мятный чай. «Обычно я пью этот напиток, пока работаю над текстами. По три чашки каждое утро», — заключила она.

Ранее сообщалось, что Хадид и ее возлюбленный прокатились на лошадях на Неделе моды в Нью-Йорке.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      У офиса Wildberries возле Кремля произошла стрельба. Есть погибшие и раненые, среди них — бойцы ММА

      Турист помочился на пляже курорта Таиланда и привлек внимание мэра

      Подельник экс-замглавы Минобороны России отказался признавать вину в даче взятки

      Россия распространила в ОБСЕ данные об уничтожении Киевом мирных жителей

      Google избежала огромного штрафа

      Стало известно о попытке подельника экс-замглавы Минобороны России обмануть следователей

      Познер прокомментировал сообщения о возвращении на Первый канал

      Глава МИД Венгрии решил посетить Киргизию

      Директор OceanGate обвинил владельца компании в крушении батискафа Titan

      Российскому бойцу СВО пришлось доказывать прохождение службы на фронте ради выплат

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше