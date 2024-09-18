Супермодель Белла Хадид рассказала, что каждое утро пьет мятный чай ради красоты

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид раскрыла секрет красоты. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

27-летняя манекенщица поделилась видео, в котором запечатлела себя в кружевом пижамном комплекте, состоящем из топа и шорт. «Я такая домоседка, неважно, в дороге ли я или в Нью-Йорке. Иногда мне трудно поддерживать свою обычную утреннюю рутину, но я покажу вам, что я делаю обычным рабочим утром, если у меня достаточно времени», — сказала она в начале ролика.

Так, Хадид рассказала, что по утрам проводит небольшим куском льда по коже лица, затем распыляет тонизирующее средство. При этом, чтобы оставаться естественной, она наносит на губы косметическое масло бренда Clarins. Кроме того, звезда отметила, что по утрам любит пить мятный чай. «Обычно я пью этот напиток, пока работаю над текстами. По три чашки каждое утро», — заключила она.

Ранее сообщалось, что Хадид и ее возлюбленный прокатились на лошадях на Неделе моды в Нью-Йорке.