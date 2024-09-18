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08:43, 18 сентября 2024Бывший СССР

Беженка рассказала о зверствах военных ВСУ над ее сыном

Жительница Нью-Йорка в ДНР рассказала о расправе военных ВСУ над ее сыном

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) издевались над жителями Нью-Йорка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости.

Одна из жительниц рассказала, что солдаты ВСУ расправились с ее сыном, который работал шахтером.

«Его несколько раз избивали — ребра сломали, собаку спускали. А потом в очередной раз избили, и все», — отметила беженка.

При этом женщина не знает, кто именно это сделал. По ее словам, с подобным отношением сталкивались все, кто придерживался пророссийской позиции.

Ранее российские войска группировки «Центр» взяли под контроль поселок Нью-Йорк в ДНР. В Министерстве обороны России подчеркнули, что данный населенный пункт является одним из крупнейших в Торецкой агломерации, а также стратегически важным логистическим узлом.

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      Марина Совина
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