Минобороны России заявило о взятии под контроль поселка Новгородское

Российские войска группировки «Центр» взяли под контроль поселок Новгородское (украинское название — Нью-Йорк) в Донецкой народной республике. Об этом заявили Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнило ведомство, Новгородское является одним из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важным логистическим узлом.

Помимо этого, бойцы «Центра» нанесли поражение формированиям 25-й воздушно-десантной и 100-й механизированной бригад ВСУ, а также 120-й бригады территориальной обороны в районе Торецка и Калиново. За сутки Киев потерял в зоне ответственности российской группировки более 585 военнослужащих, три танка, два автомобиля, произведенную в США гаубицу М777, три гаубицы Д-30, а также два орудия Д-20.

Ранее о поднятии над Новгородским российского флага сообщил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, 46-я аэромобильная бригада ВСУ отступила в сторону Нелеповки.

Как объяснил в беседе с «Лентой.ру» полковник в отставке Анатолий Матвийчук, контроль над Новгородским откроет российским военным путь в Краматорск.