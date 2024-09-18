Большой Московский цирк собрались перестроить

Большой Московский цирк на проспекте Вернадского собрались перестроить. Москомархитектура объявила конкурс на разработку архитектурной концепции, где выберет новый облик здания, пишет РИА Новости.
В техническом задании к конкурсу указано, что площадь постройки должна достигать 80 тысяч квадратных метров: 60 тысяч «квадратов» над землей и 20 тысяч «квадратов» — под ней. Зрительный зал должен вмещать 5000 человек.
Помимо этого, проект должен предусмотреть общественную зону площадью 22,5 тысячи «квадратов», зону общепита в 1300 «квадратов», зону содержания животных на 5000 «квадратов», а также зону обслуживания представлений в 30 тысяч «квадратов» — она подразумевает сцену, гримерки для артистов, технологические помещения и мастерские.
Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 18 октября.
Большой Московский цирк называют крупнейшим в Европе. Его открыли в 1971 году. Здание площадью 3000 квадратных метров в стиле советского модернизма построено под руководством архитектора Якова Белопольского. Сейчас цирк вмещает 3400 зрителей.
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