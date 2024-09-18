Большой Московский цирк собрались перестроить

Москомархитектура захотела выбрать Большому Московскому цирку новый облик

Большой Московский цирк на проспекте Вернадского собрались перестроить. Москомархитектура объявила конкурс на разработку архитектурной концепции, где выберет новый облик здания, пишет РИА Новости.

В техническом задании к конкурсу указано, что площадь постройки должна достигать 80 тысяч квадратных метров: 60 тысяч «квадратов» над землей и 20 тысяч «квадратов» — под ней. Зрительный зал должен вмещать 5000 человек.

Помимо этого, проект должен предусмотреть общественную зону площадью 22,5 тысячи «квадратов», зону общепита в 1300 «квадратов», зону содержания животных на 5000 «квадратов», а также зону обслуживания представлений в 30 тысяч «квадратов» — она подразумевает сцену, гримерки для артистов, технологические помещения и мастерские.

Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 18 октября.

Большой Московский цирк называют крупнейшим в Европе. Его открыли в 1971 году. Здание площадью 3000 квадратных метров в стиле советского модернизма построено под руководством архитектора Якова Белопольского. Сейчас цирк вмещает 3400 зрителей.

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