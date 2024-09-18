Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:08, 18 сентября 2024Экономика

Большой Московский цирк собрались перестроить

Москомархитектура захотела выбрать Большому Московскому цирку новый облик

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Большой Московский цирк на проспекте Вернадского собрались перестроить. Москомархитектура объявила конкурс на разработку архитектурной концепции, где выберет новый облик здания, пишет РИА Новости.

В техническом задании к конкурсу указано, что площадь постройки должна достигать 80 тысяч квадратных метров: 60 тысяч «квадратов» над землей и 20 тысяч «квадратов» — под ней. Зрительный зал должен вмещать 5000 человек.

Помимо этого, проект должен предусмотреть общественную зону площадью 22,5 тысячи «квадратов», зону общепита в 1300 «квадратов», зону содержания животных на 5000 «квадратов», а также зону обслуживания представлений в 30 тысяч «квадратов» — она подразумевает сцену, гримерки для артистов, технологические помещения и мастерские.

Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 18 октября.

Большой Московский цирк называют крупнейшим в Европе. Его открыли в 1971 году. Здание площадью 3000 квадратных метров в стиле советского модернизма построено под руководством архитектора Якова Белопольского. Сейчас цирк вмещает 3400 зрителей.

Ранее в центре Москвы собрались избавиться от памятника культурного наследия — доходный дом Третьяковых выставили на продажу и посоветовали открыть в нем магазины и офисы. Новому владельцу предложили отдать за недвижимость три миллиарда рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      Дело по пяти статьям возбудили после стрельбы около офиса Wildberries в центре Москвы

      В Москве стартовал новый сезон школьных театров

      ВСУ ударили по скорой помощи в Харьковской области

      Новая серия взрывов началась в Ливане. Теперь взрываются магнитолы, рации, ноутбуки и другие гаджеты

      Путин поблагодарил избирателей в приграничных районах

      Замдиректора российской школы отказались заключать под стражу

      Большой Московский цирк собрались перестроить

      В России стали брать деньги за срывы свадеб

      Премьер Грузии рассказал о неформальном влиянии на Байдена

      Выдана санкция на заочный арест сооснователя DOXA за призывы к терроризму

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше