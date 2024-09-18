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08:37, 18 сентября 2024Интернет и СМИ

Даня Милохин отказался вернуться в Россию после поджога дома приемного отца

Блогер Милохин отказался ехать в Россию после поджога дома приемного отца
Даня Милохин

Даня Милохин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press

TikTok-блогер Даня Милохин отказался возвращаться из Дубая в Россию после поджога дома приемного отца в Краснодарском крае. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам приемного отца блогера Дмитрия Тюленева, Милохин связался с ним, спрашивал, чем может помочь, куда писать и обращаться, чтобы найти злоумышленников. При этом ехать на родину он не собирается, хоть и регулярно находится на связи с родными, обмениваясь сообщениями и изредка созваниваясь.

Тюленев добавил, что поджигателя еще ищут: изъяты камеры и допрошены соседи. Дом серьезно не пострадал, повреждения есть только на участке. По словам мужчины, повезло, что никто не спал, поэтому удалось быстро потушить пожар.

В ночь на 15 сентября неизвестные попытались поджечь дом приемного отца российского TikTok-блогера Дани Милохина, кинув коктейль Молотова. Прибывшие на место происшествия пожарные потушили огонь. Позднее мужчина обнаружил записку во дворе дома, авторы которой выразили желание отправить его семью в ад, а приемного сына — в зону проведения спецоперации (СВО).

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      Марина Совина
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