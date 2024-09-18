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13:38, 18 сентября 2024Силовые структуры

Дело возбудили в отношении инструктора ВСУ из Новой Зеландии за участие в боях под Курском

СК возбудил дело в отношении наемника ВСУ из Новой Зеландии
СюжетНаселение России:

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Следственный комитет (СК) России возбудил дело в отношении наемника из Новой Зеландии Джордана О’Брайана, участвовавшего в боях в Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По данным следствия, иностранец является инструктором подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и продолжает участвовать в вооруженном конфликте в качестве наемника. Вместе с другими иностранцами О’Брайан с оружием и взрывными устройствами незаконно пересек границу России и вторгся на территорию Курской области. Там наемник для устрашения населения совершал расправы и покушения.

Ранее в России объявили в розыск украинскую военнослужащую Юлию Лапыч, которая участвовала в обстрелах жителей Курской области.

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      Илона Палей
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