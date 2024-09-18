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08:21, 18 сентября 2024Силовые структуры

Украинскую военнослужащую объявили в розыск в России

Военную ВСУ Лапыч объявили в розыск за обстрел жителей Курской области

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российский суд заочно арестовал украинскую военнослужащую Юлию Лапыч, которая участвовала в обстрелах жителей Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным силовиков, Лапыч — военнослужащая 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Она объявлена в международный розыск в рамках уголовного дела о терроризме.

Лапыч также обвиняется в незаконном пересечении государственной границы и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия. По версии следствия, она, находясь на территории Курской области, обстреливала людей и объекты гражданской инфраструктуры совместно с другими военными.

Ранее прокуратура в Донецке направила в суд уголовное дело отношении 48-летнего командира 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Валерия Курача для заочного рассмотрения. По информации следствия, в марте 2019 года он отдал приказ об обстреле жилых домов в селе Саханка Новоазовского района, жертвой которого стал один мирный житель.

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      Олеся Мицкевич
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