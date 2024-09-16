В Донецке решили заочно судить украинского командира за приказ об обстреле мирных жителей

В Донецке прокуратура направила в суд дело украинского бригадного командира

Прокуратура в Донецке направила в суд уголовное дело отношении 48-летнего командира 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Курача для заочного рассмотрения. Об этом «Ленте.ру» сообщила прокуратура Донецкой народной республики.

По информации следствия, в марте 2019 года он отдал приказ об обстреле жилых домов в селе Саханка Новоазовского района, где в результате обстрела погиб мирный житель и двое получили ранения.

Курача объявлен в международный розыск. В отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в Донецке решили заочно судить наемников из Грузии и США.