Депутаты Европарламента призвали Байдена снять ограничения на оружие для ударов по России

Евродепутаты призвали Байдена снять ограничения на оружие для ударов по России

Депутаты Европейского парламента призвали президента США Джо Байдена и других союзников Вашингтона снять ограничения на использование Украиной переданного оружия для ударов по территории России. Об этом сообщает Politico со ссылкой на письмо, которое было передано европейскими парламентариями американскому лидеру.

«Мы снова и снова убеждаемся, что только твердые и решительные действия могут отбросить российские силы и приблизить завершение этого конфликта. В моменты кризиса Соединенные Штаты всегда поддерживали Европу, и мы просим о такой же солидарности сейчас», — сказано в письме.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил мнение, что разрешение Украине наносить удары вглубь территории России не станет эскалацией конфликта.