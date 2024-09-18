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04:23, 18 сентября 2024Интернет и СМИ

Невеста наткнулась на личные записи жениха и разорвала помолвку

Фото: Petr Ovralov / Unsplash

Пользовательница Reddit с ником More_Ad7703 поделилась историей о том, как она прочитала личные записи жениха и узнала неприятную правду. По словам женщины, в результате она разорвала помолвку.

«Недавно я наткнулась на заметку жениха о себе. Мы были вместе четыре с половиной года и планировали пожениться в марте 2025 года. Мне 35 лет, ему 34 года», — рассказала авторша поста. Она уточнила, что обнаружила запись в телефоне возлюбленного.

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В заметке жених признался, что постоянно осуждает возлюбленную и ждет, когда она изменится. При этом мужчина назвал отношения с ней удобными. «Причины, по которым я думаю о браке: я хочу стабильности (...), я хочу планировать семейные поездки, я хочу детей», — гласит текст сообщения.

Содержание записей сильно задело невесту, и она ушла от жениха. «Я рассталась с ним, но сомневаюсь, что приняла правильное решение», — добавила женщина и попросила пользователей оценить ситуацию.

По мнению большинства комментаторов, у отношений рассказчицы и ее жениха не было будущего. «Вы приняли правильное решение. Он думает, что он лучше вас, поэтому всегда будет в поисках отношений с кем-то другим», — написал один из участников обсуждения.

Ранее пользователь Reddit поделился историей о том, как он разорвал помолвку с возлюбленной из-за неприятного сюрприза, который она ему сделала. Комментаторы осудили поступок невесты.

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      Олег Давыдов
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