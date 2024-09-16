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08:02, 16 сентября 2024Интернет и СМИ

Жених получил неприятный сюрприз от невесты и разорвал помолвку

Фото: Brooke Cagle / Unsplash

Пользователь Reddit с ником Fragrant-Pay8735, проживающий в США, поделился историей о том, как он разорвал помолвку с возлюбленной из-за неприятного сюрприза, который она ему сделала. В комментариях осудили поведение девушки.

Парень сообщил, что встречается с девушкой уже три года, а пять месяцев назад сделал ей предложение. Он добавил, что всегда видел в возлюбленной человека, с которым он хотел бы строить семейную жизнь. Однако, по словам жениха, его невеста часто была подозрительной и ревнивой из-за того, что предыдущий партнер изменил ей. Герой истории заверил, что любил девушку несмотря на эти проявления.

В августе жених отправился со своей сестрой в другой штат Америки. Он не позвал с собой невесту, так как поездка должна была быть семейной. При этом он назвал возлюбленной отель и номер комнаты, в которой он с сестрой остановится.

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«Через пару дней после начала нашего путешествия моя невеста ворвалась рано утром в наш номер. Она решила сделать мне сюрприз. Если она была очень рада нас видеть, то моя сестра была, мягко говоря, не в восторге», — рассказал он. Остаток отпуска, уточнил парень, прошел напряженно, но невеста этого не замечала.

После того как пара вернулась домой, жених сообщил возлюбленной, что расстается с ней. Он признался, что переживает о ее моральном состоянии, однако отметил, что после случившегося усомнился в их совместимости.

В комментариях пользователи сочли поведение невесты неприемлемым. Они поддержали рассказчика в его решении закончить отношения с невестой.

Ранее женщина рассказала на Reddit, как испортила свадьбу сестры, услышав шутку о себе. Комментаторы заявили, что невеста, озвучившая шутку, повела себя бестактно.

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      Мария Большакова
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