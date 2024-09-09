Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:00, 9 сентября 2024Интернет и СМИ

Женщина услышала шутку о себе на свадьбе сестры и испортила торжество

Фото: Samantha Gades / Unsplash

Пользовательница Reddit с ником xonusuku00s поделилась историей о том, как она услышала шутку о себе на свадьбе сестры и покинула торжество. Родственники обвинили женщину в том, что она испортила праздник.

Авторша поста сообщила, что борется с бесплодием уже около пяти лет. «Мы с мужем прошли через множество процедур ЭКО, совершили бесчисленные визиты к врачам, пережили множество эмоциональных взлетов и падений», — рассказала она.

Материалы по теме:
На какой руке носят обручальное кольцо в России и других странах: история украшения и связанные с ним традиции
На какой руке носят обручальное кольцо в России и других странах:история украшения и связанные с ним традиции
13 марта 2024
«Людей уже сложно чем-то удивить» Парень с девушкой случайно стали ведущими свадеб. Как они живут и сколько зарабатывают?
«Людей уже сложно чем-то удивить»Парень с девушкой случайно стали ведущими свадеб. Как они живут и сколько зарабатывают?
8 июля 2024

По словам женщины, недавно у ее сестры была свадьба. Во время торжества невеста внезапно заговорила о бесплодии рассказчицы. «Она пошутила, что я любимый ребенок в семье, потому что у меня нет детей и я свободна, в отличие от нее. (...) Она и несколько гостей рассмеялись», — вспомнила пользовательница.

Слова сестры сильно задели женщину, и она вместе с супругом ушла со свадьбы. «Сестра заметила мой уход и пришла в ярость, заявив, что я устроила скандал и испортила ее большой день. Некоторые из членов нашей семьи встали на ее сторону. Они сказали, что это просто шутка, и я приняла ее слишком близко к сердцу», — добавила авторша поста.

Большинство комментаторов поддержали рассказчицу и раскритиковали ее сестру. «Ваша сестра произнесла речь, в которой намеренно и публично высмеяла ваши проблемы с бесплодием. (...) Это была не шутка. Она публично высмеяла боль, которую вы испытываете, где здесь юмор?» — написал один из участников обсуждения.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о требовании лучшей подруги, пригласившей ее на свою свадьбу. В комментариях невесту назвали вымогательницей.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Победа действующих губернаторов и бывшие министры в Госдуме. Как прошли выборы в России?

      В Белоруссии заявили о провокациях на границе со стороны ряда стран

      Российский боец уничтожил в Курской области украинскую БМП канистрой с бензином

      Известная актриса прошлась по улице без штанов

      Врач случайно удалил пациенту здоровый орган вместо больного

      В Роспотребнадзоре отреагировали на сообщения о выявлении ортонайровируса в Китае

      Грибы использовали для управления роботами

      Пожар после атаки БПЛА российского региона локализован

      Женщина услышала шутку о себе на свадьбе сестры и испортила торжество

      Садальский рассказал о тяжелой болезни Маслякова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше