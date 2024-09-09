Женщина услышала шутку о себе на свадьбе сестры и испортила торжество

Пользовательница Reddit с ником xonusuku00s поделилась историей о том, как она услышала шутку о себе на свадьбе сестры и покинула торжество. Родственники обвинили женщину в том, что она испортила праздник.

Авторша поста сообщила, что борется с бесплодием уже около пяти лет. «Мы с мужем прошли через множество процедур ЭКО, совершили бесчисленные визиты к врачам, пережили множество эмоциональных взлетов и падений», — рассказала она.

По словам женщины, недавно у ее сестры была свадьба. Во время торжества невеста внезапно заговорила о бесплодии рассказчицы. «Она пошутила, что я любимый ребенок в семье, потому что у меня нет детей и я свободна, в отличие от нее. (...) Она и несколько гостей рассмеялись», — вспомнила пользовательница.

Слова сестры сильно задели женщину, и она вместе с супругом ушла со свадьбы. «Сестра заметила мой уход и пришла в ярость, заявив, что я устроила скандал и испортила ее большой день. Некоторые из членов нашей семьи встали на ее сторону. Они сказали, что это просто шутка, и я приняла ее слишком близко к сердцу», — добавила авторша поста.

Большинство комментаторов поддержали рассказчицу и раскритиковали ее сестру. «Ваша сестра произнесла речь, в которой намеренно и публично высмеяла ваши проблемы с бесплодием. (...) Это была не шутка. Она публично высмеяла боль, которую вы испытываете, где здесь юмор?» — написал один из участников обсуждения.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о требовании лучшей подруги, пригласившей ее на свою свадьбу. В комментариях невесту назвали вымогательницей.