Девушка захотела пропустить свадьбу подруги из-за одного ее требования к гостям

Пользовательница Reddit с ником dang_zoey рассказала на портале о требовании лучшей подруги, пригласившей ее на свою свадьбу. В комментариях невеста прослыла вымогательницей.

Авторша поста рассказала, что дружит с девушкой по имени Сара более 10 лет. Когда подруге сделали предложение, та сказала рассказчице, что рассчитывает на щедрые свадебные подарки от гостей. Она уточнила, что стоимость каждого из них должна составлять от одной тысячи долларов (более 91 тысячи рублей по нынешнему курсу).

Рассказчица отметила, что не сможет сделать такой дорогостоящий подарок, что разочаровало подругу. После этого героиня истории задумалась о том, чтобы не идти на свадьбу, чтобы избежать неловких ситуаций. «Я разрываюсь между желанием поддержать подругу на свадьбе и честностью относительно моего финансового положения», — посетовала она.

«Тысяча долларов — это безумие», «Я бы не пошел на свадьбу и задумался о вашей дружбе», «Это очень грубо и мерзко — вымогать у кого-то дорогостоящие подарки по любому поводу», «Отправь этой вымогательнице недорогую открытку», «Подарите ей книгу по этикету, потому что она — грубая и бестактная», — возмутились пользователи в комментариях.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как ушла со свадьбы сестры после ее слов. Пользователи назвали поступок рассказчицы правильным и осудили невесту.

