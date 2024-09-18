Два мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ российского региона

Два мирных жителя ранены в результате обстрела ВСУ Белгородской области

Два мирных жителя получили ранения в результате очередного обстрела Белгородской области Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Под удар попало село Муром Шебекинского городского округа. Пострадавшие при обстреле мужчины отказались от госпитализации и будут проходить лечение амбулаторно, пояснил губернатор.

Также при атаке со стороны Украины был разрушен гараж и повреждено пять жилых домов. Кроме того, осколками был посечен купол местного храма. Также есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения, добавил Гладков. К устранению последствий удара приступят после согласования с Минобороны.

Ранее ВСУ атаковали служебный автобус в Белгородской области. По уточненным данным, пострадали шесть человек.