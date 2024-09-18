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11:16, 18 сентября 2024Россия

Выросло число пострадавших при атаке дрона ВСУ на автобус в российском городе

Гладков: число пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Шебекино выросло до шести

Фото: Павел Колядин / ТАСС

Число пострадавших при атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на служебный автобус в Шебекино выросло до шести. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

По его данным, четверых раненых доставили в белгородскую больницу №2 на машинах скорой помощи. Еще две женщины самостоятельно обратились в медучреждение в Шебекино. Их также переведут для лечения в столицу российского региона.

Об ударе украинского беспилотника по автобусу ВСУ стало известно утром 18 сентября. Как рассказал Гладков, у одной из пострадавших диагностировали осколочные ранения рук, у другой — рук и стопы. Помимо этого, пострадал мужчина — у него выявили контузию. Также к врачам обратился мирный житель с ссадинами правого предплечья.

Ранее, в ночь на 18 сентября ВСУ выпустили по территории России 54 беспилотника. 27 дронов средства противовоздушной обороны сбили в Курской области, 16 — в Брянской, 7 — в Смоленской, 3 — в Белгородской, 1 — в Орловской.

ЖЗЛ
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