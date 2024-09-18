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07:56, 18 сентября 2024Россия

В России четыре человека пострадали при атаке дрона ВСУ на служебный автобус

Губернатор Гладков: в Шебекино 4 человека пострадали при атаке ВСУ на автобус

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В городе Шебекино Белгородской области четыре человека пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на служебный автобус. Об этом сообщил глава приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

В результате атаки пострадавшие получили различные травмы. Врачи диагностировали у одной женщины осколочные ранения рук, у другой — осколочные ранения руки и стопу. Бригадами скорой пострадавших доставили в городскую больницу Белгорода.

Помимо этого, пострадал мужчина — его с контузией доставили в Шебекинскую центральную районную больницу с помощью бойцов территориальной обороны. Еще один мужчина получил ссадины правого предплечья и самостоятельно вызвал врачей. «После оказания первой медицинской помощи они будут переведены в городскую больницу №2 г. Белгорода», — уточнил Гладков, добавив, что на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

В ночь на среду, 18 сенятбря, по данным Минобороны, ВСУ выпустили по Белгородской области три беспилотника. Всего тогда Украина выпустила по пяти регионам России 54 дрона. 27 дронов сбили над Курской областью, 16 — над Брянской, 7 — над Смоленской, 1 — над Орловской.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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