Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:04, 18 сентября 2024Россия

Украина выпустила по России десятки беспилотников и ракеты. Какие регионы пострадали от атаки сильнее всего?

В Тверской области открыли горячую линию по эвакуации из Торопца

Фото: Andriy Andriyenko / AP

В ночь на среду, 18 сентября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по территории России ракеты и десятки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Под атаку попали Смоленская, Брянская, Курская, Белгородская, Орловская и Тверская области.

В последней из них сильно пострадал город Торопец. На окраине города из-за падения обломков дрона начался пожар. В результате местные власти объявили частичную эвакуацию населения и открыли горячую линию по вопросам эвакуации жителей. Задать их можно по номеру (4822) 390982.

Администрация Торопецкого округа заверила, что «ситуация находится под контролем». Жителей призвали не публиковать фотографии с места падения беспилотника в целях безопасности.

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Кроме того, в Западнодвинском муниципальном округе Тверской области была приостановлена работа детских садов и школ.

Украина выпустила 2 ракеты и 27 дронов по Курской области

Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в ночь на 18 сентября ВСУ атаковали регион 2 ракетами и 27 БПЛА самолетного типа. Их сбила система противовоздушной обороны (ПВО).

Материалы по теме:
«Их подпустили поближе» Колония в маленьком курском селе стала крепостью на пути ВСУ. Что известно о боях за Малую Локню?
«Их подпустили поближе»Колония в маленьком курском селе стала крепостью на пути ВСУ. Что известно о боях за Малую Локню?
4 сентября 2024
«Надо перестроить свою жизнь» Тысячи жителей Курской области вынуждены бежать от вторжения ВСУ. Как им пережить это?
«Надо перестроить свою жизнь»Тысячи жителей Курской области вынуждены бежать от вторжения ВСУ. Как им пережить это?
10 сентября 2024
«Они рухнули в воду вместе с мостом» Что пережили россияне, спасавшиеся от атакующих Курскую область отрядов ВСУ?
«Они рухнули в воду вместе с мостом»Что пережили россияне, спасавшиеся от атакующих Курскую область отрядов ВСУ?
22 августа 2024

Работница одного из магазинов, которая эвакуировалась из Глушковского района, рассказала, что в приграничных районах Курской области жители не могли выйти за хлебом, так как беспилотники ВСУ постоянно пытались их атаковать.

ВСУ били день и ночь. И днем и ночью покоя не было. Дроны целенаправленно били по машинам, по домам. Мы свет почти не включали

жительница Курской области

По словам россиянки, работавшей в магазине, БПЛА нанес удар во время выгрузки хлеба. В результате чего продавщица получила травмы. Она рассказала, что дрон был начинен маленькими железными шариками.

Что известно об атаке на другие регионы?

Семь БПЛА самолетного типа Украина выпустила по Смоленской области. В городе Ельня беспилотник упал на проезжую часть, также БПЛА были уничтожены в Рославле. Никто предварительно не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Еще 16 дронов силы ПВО сбили над Брянской, один над Орловской и три над Белгородской областями. Всего, по данным Минобороны, ВСУ выпустили по пяти регионам России (Смоленской, Брянской, Курской, Белгородской и Орловской областям) 54 беспилотника.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других подробностей о ситуации там не привели.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Украина выпустила по России десятки беспилотников и ракеты. Какие регионы пострадали от атаки сильнее всего?

      Раскрыт объем трат недружественных стран на российский титан

      Захарова заявила о реализации Британией идеологии «имперского фашизма» через Зеленского

      Британия и Франция захотели подписать новое военное соглашение из-за России

      Российского грузчика заподозрили в нападении на семиклассницу в лифте

      В США назвали организатора операции с пейджерами в Ливане

      Женщина лишилась ноги во время нападения акулы в океане и не выжила

      Россиянка захотела продлить договор услуг связи и потеряла более миллиона рублей

      Дети играли в лесу и нашли человеческие останки

      Маск предсказал США печальное будущее в случае поражения Трампа на выборах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше