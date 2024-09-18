Украина выпустила по России десятки беспилотников и ракеты. Какие регионы пострадали от атаки сильнее всего?

В Тверской области открыли горячую линию по эвакуации из Торопца

В ночь на среду, 18 сентября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по территории России ракеты и десятки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Под атаку попали Смоленская, Брянская, Курская, Белгородская, Орловская и Тверская области.

В последней из них сильно пострадал город Торопец. На окраине города из-за падения обломков дрона начался пожар. В результате местные власти объявили частичную эвакуацию населения и открыли горячую линию по вопросам эвакуации жителей. Задать их можно по номеру (4822) 390982.

Администрация Торопецкого округа заверила, что «ситуация находится под контролем». Жителей призвали не публиковать фотографии с места падения беспилотника в целях безопасности.

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Кроме того, в Западнодвинском муниципальном округе Тверской области была приостановлена работа детских садов и школ.

Украина выпустила 2 ракеты и 27 дронов по Курской области

Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в ночь на 18 сентября ВСУ атаковали регион 2 ракетами и 27 БПЛА самолетного типа. Их сбила система противовоздушной обороны (ПВО).

Работница одного из магазинов, которая эвакуировалась из Глушковского района, рассказала, что в приграничных районах Курской области жители не могли выйти за хлебом, так как беспилотники ВСУ постоянно пытались их атаковать.

ВСУ били день и ночь. И днем и ночью покоя не было. Дроны целенаправленно били по машинам, по домам. Мы свет почти не включали жительница Курской области

По словам россиянки, работавшей в магазине, БПЛА нанес удар во время выгрузки хлеба. В результате чего продавщица получила травмы. Она рассказала, что дрон был начинен маленькими железными шариками.

Что известно об атаке на другие регионы?

Семь БПЛА самолетного типа Украина выпустила по Смоленской области. В городе Ельня беспилотник упал на проезжую часть, также БПЛА были уничтожены в Рославле. Никто предварительно не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Еще 16 дронов силы ПВО сбили над Брянской, один над Орловской и три над Белгородской областями. Всего, по данным Минобороны, ВСУ выпустили по пяти регионам России (Смоленской, Брянской, Курской, Белгородской и Орловской областям) 54 беспилотника.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других подробностей о ситуации там не привели.