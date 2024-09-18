Продавец рассказала об атаке дрона ВСУ при выгрузке хлеба в Курской области

Продавец: в Курской области жители не могли выйти за хлебом из-за атак ВСУ

В приграничных районах Курской области жители не могли выйти за хлебом, так как беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) постоянно пытались их атаковать. Об этом рассказала работница одного из магазинов, которая эвакуировалась из Глушковского района, передает РИА Новости.

«ВСУ били день и ночь. И днем, и ночью покоя не было. Дроны целенаправленно били по машинам, по домам. Мы свет почти не включали», — вспоминает женщина.

Россиянка работала в магазине Глушковского района и рассказала, что один раз, когда в торговую точку начали выгружать хлеб, произошла атака беспилотника. Продавщица получила травмы. По ее словам, БПЛА был начинен маленькими железными шариками.

Чтобы избежать атак со стороны ВСУ, жители приходили за хлебом в семь часов утра и быстро разбегались по домам. Украина целенаправленно атаковала мирное население, уверена женщина.

Ранее жительница Суджанского района Курской области Надежда Лисихина рассказала, как ВСУ разграбили и взорвали ее трехэтажный дом. То же самое случилось с домами других людей, добавила она.