Жительница Курской области Лисихина: ВСУ разграбили и взорвали мой дом

Жительница Суджанского района Курской области Надежда Лисихина рассказала, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) разграбили и взорвали ее трехэтажный дом. Слова россиянки приводит РИА Новости.

77-летняя женщина вместе с мужем живет в пункте временного размещения в Железногорске — супруги находятся там второй месяц. Они уехали из села Махновка приграничного района 10 августа из-за постоянных бомбежек и отсутствия в там света, связи, воды и газа.

Помимо этого, россиянка будучи диабетиком нуждалась в инсулине, который не удалось найти в Рыльске. Поэтому женщина вместе с супругом отправилась в Железногорск, где ей выписали рецепт на лекарственный препарат.

Женщина рассказала, что в Махновке у нее был трехэтажный дом с огородом и теплицей, там росли розы. Соседи рассказали ей, что украинские военные грузили имущество Лисихиной в машины с прицепами, а потом взорвали дом. То же самое случилось с домами других людей, добавила она.

Ранее прикованный к инвалидному креслу житель Хомутовского района Анатолий Шулепов рассказал, как после объявления обязательной эвакуации вернулся в родное село на такси, чтобы забрать семью и перевезти в пункт временного размещения в Железногорске.

ВСУ вторглись в Курскую область больше месяца назад, в регионе ввели режим ЧС федерального характера и режим контртеррористической операции (КТО). 11 сентября Россия начала контрнаступление в Курской области. В Минобороны после вторжения в регион заявили, что СВО приобрела «новое измерение». Россия вернула под свой контроль свыше 10 населенных пунктов, операция по уничтожению формирований ВСУ в регионе продолжается.