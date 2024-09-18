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07:26, 18 сентября 2024Россия

В Тверской области открыли горячую линию по вопросам эвакуации

В Тверской области заработала горячая линия по вопросам эвакуации из Торопца

Фото: Unsplash

Горячая линия открыта в Тверской области по вопросам эвакуации жителей Торопецкого округа. Об этом сообщает администрация округа в социальной сети «ВКонтакте».

В публикации уточняется, что горячая линия по вопросам эвакуации жителей Торопецкого округа организована по поручению губернатора региона Игоря Рудени в ГУ МЧС по Тверской области. «Операторы ответят на вопросы по номеру (4822) 390982», — отмечается в посте.

Администрация округа добавила, что ситуация находится под контролем. Жителей призвали не публиковать фотографии с места падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в целях безопасности.

До этого ночью 18 сентября Руденя заявил о пожаре в Торопце из-за падения обломков беспилотника. На место выехали все экстренные службы, а также руководство ГУ МЧС России по Тверской области.

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      Марина Совина
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