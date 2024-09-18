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11:31, 18 сентября 2024Бывший СССР

Две высоковольтные ЛЭП повреждены в Энергодаре из-за обстрела ВСУ

Мэр Энергодара: две высоковольтные ЛЭП повреждены из-за обстрела ВСУ

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Две высоковольтные линии электропередачи (ЛЭП) были повреждены в Энергодаре в результате обстрела артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Эдуард Сеновоз, передает ТАСС в среду, 18 сентября.

По его словам, удары ВСУ по Энергодару приняли системный характер, они наносятся по инфраструктуре города. Он также отметил, что в эвакуации населения города нет необходимости, так как власти справляются с последствиями ударов дронов украинской армии.

Ранее на Запорожской АЭС заявили о массовом налете беспилотников ВСУ. «Сохраняется опасность применения противником беспилотников по инфраструктуре города-спутника ЗАЭС», — сообщила директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции Евгения Яшина.

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      Илья Таксюр
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