Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:56, 18 сентября 2024Мир

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль сделала заявление об опасности третьей мировой войны

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: многие не понимают опасности третьей мировой

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Многие не понимают опасности третьей мировой войны. Об этом заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, передает Telegram-канал Shot.

По словам экс-дипломата, политики сидящие в теплых кабинетах, просто не осознают, что такое война. «Я жила в стране, которая участвовала в войне... Я покинула Ливан всего год назад. И каждый, кто знает, что такое война, не любит войну», — подчеркнула она.

Кнайсль призвала проявлять в политических вопросах больше рациональности и меньше эмоций. «Я надеюсь, что рациональность будет преобладать», — сказала экс-министр.

Ранее экс-помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен заявил, что разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) странами Запада наносить удары вглубь России приведут к третьей мировой войне. Он добавил, что администрация президента США Джо Байдена хочет пойти на данный шаг, так как боится поражения Киева до проведения президентских выборов 5 ноября.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Дело по пяти статьям возбудили после стрельбы около офиса Wildberries в центре Москвы

      Бывшего адвоката Ефремова и юриста Блиновских арестовали. Он отправился в СИЗО без вещей, но с улыбкой

      Путин объяснил президенту Бразилии позицию России по Украине

      Миллиардерша Пэрис Хилтон нашла новый способ заработать

      На Украине захотели ударить по Ирану

      Ватикан поблагодарил Россию за освобождение украинских священников

      Паралимпиец ответил назвавшему россиянина «недоразумением» украинцу

      Невролог рассказала о неожиданных опасностях бабьего лета

      Экс-омбудсмена Украины заподозрили в коррупции

      ООН призвала Израиль покинуть территории Палестины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше