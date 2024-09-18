Экс-глава «Укрэнерго» рассказал об опасениях Запада по поводу энергетики Украины

Экс-глава «Укрэнерго» Кудрицкий: Запад опасается кражи выделенных Украине денег

Запад опасается кражи выделенных Украине денег на восстановление энергетики. Об этом заявил бывший генеральный директор «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в интервью Semafor.

Кудрицкий прокомментировал свое увольнение с поста главы корпорации и назвал его политически мотивированным. Он подчеркнул, что решение уволить его связано с обеспокоенностью западных правительств судьбой выделяемых стране денег.

«Деньги и оборудование, отправленные в страну, могут быть потеряны в "черной яме" государственной неэффективности и корыстных действий», — заявил экс-глава «Укрэнерго». По его мнению, опасения Запада мешают восстановлению энергоинфраструктуры Украины.

Ранее опрошенные украинским изданием «Страна.ua» эксперты заявили о тяжелой ситуации из-за фрагментации энергосистемы. Отмечается, что с каждым ударом украинская энергосистема ослабевает.